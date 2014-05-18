ضبط راكبة حاولت تهريب 6 حقائب أدوية و «بارفانات» بالمطار

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم راكبة مصرية حاولت تهريب 6 حقائب أدوية و “بارفانات” وعلب مكياج قيمتها 300 ألف جنيه ضمن 13 حقيبة بصحبتها لدى وصولها من الولايات المتحدة وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكبة .

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك اشتبه عبد الباقى أحمد رئيس قسم الجمرك في حقائب الراكبة ” س.هـ “، حيث وصلت بصحبة 13 حقيبة كبيرة وبمرافقة طفليها وبتفتيش الحقائب عثر على 6 حقائب ممتلئة بـ 1000 علبة دواء مكملات غذائية و 600 علبة “بارفانات” إضافة لكمية كبيرة من علب وأدوات المكياج .

وأمر أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكبة التى وافقت على سداد الرسوم الجمركية والغرامات المقررة عليها مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضدها .