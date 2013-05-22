كيف تعرف السيدة أنها دخلت مرحلة المخاض؟

تسأل سيدة كيف أعرف أننى قد دخلت بالفعل فى مرحلة المخاض، وما الأعراض التى ستظهر على، أو التى سأشعر بها؟.

أجاب الدكتور عمرو حسن حسين مدرس النساء والتوليد بطب قصر العينى جامعة القاهرة، مؤكدا أن تجربة الولادة تختلف من امرأة إلى أخرى، ولا يمكن تحديد الوقت الذى تبدأ فيه الولادة، لأنها تجربة متكاملة وليست حدثاً منفصلاً تشترك فيها مجموعة تغيرات جسدية لإخراج الجنين إلى العالم.

وأوضح أنه يوجد مرحلة مبكرة من المخاض، وتسمى أيضاً مرحلة الكمون، وقد تشعر المرأة الحامل بما يلى:

• ألم متواصل فى البطن، أو أسفل الظهر ترافقه تقلصات تشبه تقلصات نزول الدورة الشهرية.

• إفراز مهبلى بنى اللون، أو مختلط بالدم لو خرجت سدادة الغشاء المخاطى من عنق الرحم، قد تكون الولادة قريبة، أو على مسافة أيام، مع ذلك تكون علامة على تقدم واقتراب موعد الوضع.

• انقباضات مؤلمة منتظمة، تقوى وتطول مع الوقت.

• انفجار كيس الماء، وتكونين على وشك الوضع فقط إذا صاحبته انقباضات تؤدى إلى توسّع عنق الرحم.

كما أشار دكتور عمرو إلى أن ما تشعرين به فى المرحلة المبكرة من الولادة يرتبط بوجود، أو عدم وجود تجربة ولادة سابقة، وكيفية تحملك واستجابتك للألم، وطبيعة المخاض التى هيأت نفسك للتكيّف معها.