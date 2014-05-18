المصريين الأحرار ينظم مسيرة بالسيارات لدعم السيسى بمصر الجديدة

ينظم حزب المصريين الأحرار مساء اليوم الأحد مسيرة بالسيارات تجوب شوارع منطقة مصر الجديدة لتأييد المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة السيارات المزينة بالأعلام وصور المشير السيسى من أمام ماكدونالدز الميرغنى، ويشارك فى المسيرة سكان المنطقة وكذلك عدد من أعضاء الحزب.

من جانبها قالت منى جاب الله القيادية بالحزب أن شباب المصريين الأحرار ينظمون مسيرة بالسيارات تطوف أهم شوارع مصر الجديدة لتأييد المشير عبد الفتاح السيسى الذى قرر الحزب دعمه عقب إعلانه الترشح، وأن الحزب مستمر فى تنظيم الفاعليات والمؤتمرات فى القاهرة والمحافظات من أجل الحشد لإنتخاب المشير.