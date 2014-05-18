لجنة الوفد بههيا تنظم مسيرة حاشدة بالتعاون مع الحمله الرسمية للسيسى بالشرقية

نظمت لجنة حزب الوفد بمركز ههيا بمحافظة الشرقية ،وبالتعاون مع الحملة الرسمية والشعبية للمشير عبد الفتاح السيسي وعدد من الحركات والقوي الشعبية والأحزا ب السياسية الفعالة ، صباح اليوم مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة ههيا مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، لدعم وتأييد المشير في الانتخاابات الرئاسية.

وتقدم المسيرة المهندس حسن نديم رئيس لجنة حزب الوفد بمركز ههيا ،والمهندس عاطف عزت معروف نائب رئيس اللجنة ، وأمناء حزبي المؤتمر والناصري ومسؤولي الحركات والقوي الشعبية،وسط حشد غفير من أهالي ومواطني مركز ومدينة ههيا.

ورفع المشاركون في المسيرة صور المشير عبد الفتاح السيسي واللافتات المؤيدة له، وسط هتافات تاييد للجيش والشرطة، وجابت المسيرة شوارع مدينة ههيا الرئيسية مستخدمين مكبرات الصوت والدي جي وتشغيل أوبرت “تسلم الأيادي” لحث الأهالي بالنزول يومي الانتخابات الرئاسية والتصويت للمشيرالسيسي .

وقال المهندس حسن نديم رئيس لجنة حزب الوفد بمركز ههيا، :”إن لفظ عسكر يجب ألا يطلق علي أفراد الجيش المصري العظيم الذي حافظ علي ثورتي 25يناير و 30 يونيو “، لافتاً بأن لفظ “عسكر” كان يطلق علي المرتزقة.

وأضاف نديم أن الجيش المصرى هو الجيش الوطنى حامي الحمي ، وأن رجال الشرطه هم من يدفعون الروح والنفس مقابل الدفاع عن أرض الوطن، وأن مصر بلد متماسكه مسلمون ومسيحيون وأنهم يظهرون دائماً وقت الشدائد والمحن فالشعب المصرى فى ملحمة واحدة وأن المشير نجح فى لم الشمل للشعب المصرى وتجميعه من أجل مصر الغالية ، وأن رد الجميل له يجب أن نقدمة يومي 26 و27 من مايو الجاري بالاصطفاف جميعاً أمام اللجان الانتخابية لإعلان دعمه وتأييدة والتصويت لصالحه.

وأكد المهندس عاطف عزت معروف نائب رئيس لجنة حزب الوفد بالشرقية ، أن جماعة الإخوان هى التى اختارت المشير السيسى الرجل الوطنى والقائد العظيم ليكون وزيراً للدفاع وتمر الأيام ويكون مخلصاً للشعب من خياناتهم ، لافتاً بأن السيسى لم يقم بانقلاب ،كما يدعى الإخوان ولم يكن خائن لبلده بل كانوا هم الخائنون والدليل ما نراه اليوم من هدم وتخريب فى المنشآت العامه وقتل لخير أجناد الارض ،مطالباً بإعدام الإخوان.

وطالب معروف الشعب المصري بجميع أطيافه بالخروج يوم الانتخابات ليثبتوا للعالم أن ما حدث فى 30 يونيو كان إراده شعبيه ، كما طالب مواطني مركز ومدينة ههيا كما تعود فى جميع المواقف وإن شاء الله سنقوم بتنظيم مسيرات تأييد للمشير رجل الدوله والرجل الوطنى .