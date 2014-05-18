إدارة نظم معلومات الجيش توقّع بروتوكول تعاون مع «كامبريدج»

وقّع معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة مع مجموعة طلال أبوغزالة، وكيل جامعة كمبريدج البريطانية، الأحد، بروتوكول تعاون لبرنامج الدبلومة الدولية لمهارات تقنية المعلومات المعتمدة من الجامعة، ليصبح المعهد الوكيل الوحيد لنشر وتشغيل وتسويق وإدارة الدبلومة في مصر.

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات المصرية وأعضاء مجموعة «أبوغزالة».

وأشاد «أبوغزالة» بـ«المستوى الراقي لمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة، الذي نفخر أن تكون مؤسسة طلال أبوغزالة شريكًا له بعد الإطلاع على المستوى التقني والفني المتميز للمعهد»، حسب قوله.

وأضاف أن «توقيع هذا البروتوكول يعد من الخطوات الرئيسية للتحول نحو المجتمع المعرفي والتقني، الذي تطمح إليه الأمة العربية بأسرها».

ويعد معهد النظم المعلومات للقوات المسلحة من أقدم المراكز التعليمية المتخصصة في تدريس نظم وتكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية على مدار أكثر من 30 عامًا.

كما يعد أول معهد تعليمي عسكري في الشرق الأوسط يطبق منظومة الجودة الشاملة وحصل على شهادات الأيزو 9001 في جودة العملية التعليمية والأيزو 18001 في الجودة والسلامه المهنية، وOHSAS) 14001) في سلامة البيئة، بالاضافة لتقديم العديد من الدورات لصالح القطاع المدني من المؤسسات الحكومية والقطاعين العام والخاص وكذلك عدد من الجامعات المصرية والدولية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات المصرية وأعضاء مجموعة «أبوغزالة».