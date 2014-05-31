محافظ بني سويف يناقش: الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان

بني سويف : سيد عبد الغني

أشار محافظ بني سويف مجدي البتيتي إلى جهود الجهاز التنفيذي في تطوير وتحسين مستوى الخدمات والمرافق التي تمس احتياجات المواطن الضرورية واليومية، وعلى رأسها توفير مسكن ملائم للمواطن، من خلال التنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، من اجل جذب استثمارات جديدة .

جاء ذلك في لقاء المحافظ و مدير عام الإسكان بالمحافظة لاستعراض بعض إنجازات قطاع الإسكان بالمحافظة، إضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي للمرحلة الثانية.

واستعرض مدير عام الإسكان، المرحلة الأخيرة من تنفيذ مشروع الإسكان الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ240 وحدة، وتم تسليم 580 وحدة بنظام الإيجار لمدة 5 سنوات، ليصل إجمالي عدد وحدات الإسكان الأولى بالرعاية التي تم تنفيذها إلى 820 وحدة سكنية، فضلا عن تنفيذ 960 وحدة بإسكان شباب الفشن، و100 وحدة بإسكان شباب سمسطا وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع إسكان الشباب.

واشار مدير عام الإسكان للموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 3000 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية، من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، بإجمالي تكلفة 340 مليون جنيه، بتمويل من وزارة الإسكان، على أن تكون مساحة الوحدة 75م2، عبارة عن ثلاثة غرف وصالة وحمام ومطبخ، مؤكدا أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء، لتوصيل كل المرافق حيث يجري الآن تنفيذ 768 وحدة بمركز ومدينة الفشن، بتكلفة 88 مليون جنيه و720 وحدة بقرية بني سليمان شرق النيل مركز بني سويف، بتكلفة 83 مليون جنيه، و1056 وحدة بناحية بياض العرب المنطقة الصناعية شرق النيل مركز بني سويف، بتكلفة 118 مليون جنيه، و360 وحدة بناحية العلالمة شرق النيل بتكلفة 41 مليون، و96 وحدة بناحية أبو صير الملق والميمون بمركز الواسطي بتكلفة 11 مليون جنيه بنسب تنفيذ تترواح مابين 5 إلى 10 %.

كما تطرق الاجتماع إلى لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدينة حرفيين شرق النيل، داخل المنطقة الصناعية ببياض العرب على مساحة 60 ألف متر مربع، بتكلفة 11مليون و500 ألف جنيه شاملة المرافق، وذلك لإنشاء 267 ورشة متنوعة الأنشطة من بينها مشروعات كهربائية وخدمة سيارات ولحام وخراطة، وسوف توفر 1300 فرصة عمل لأبناء بني سويف وذلك في إطار البرنامج الذي تتبناه وتنفذه المحافظة، لحماية البيئة من التلوث الذي ينتج عن تواجد مثل هذه الصناعات داخل أو بالقرب من المناطق السكنية.

شبكةعيونالإخبارية

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