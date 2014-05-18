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إلغاء عقوبة الحبس عامين لـ15 من ألتراس ثورجى وتؤيد الغرامة

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إلغاء عقوبة الحبس عامين لـ15 من ألتراس ثورجى وتؤيد الغرامة إلغاء عقوبة الحبس عامين لـ15 من ألتراس ثورجى وتؤيد الغرامة

محكمة

قضت اليوم الأحد, محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد سمير , بقبول الاستئناف المقدم من 15 متهما من ألتراس ثورجى على أمر حبسهم عامين وأيدت الغرامة الواقعة عليهم وهى 50 ألف جنيه لكل منهم بقضية اقتحام ميدان التحرير.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت سابقاً بحبس 15 متهماً من ألتراس ثورجى عامين وغرامة 50 ألف جنيه، كما قضت ببراءة اثنين آخرين، وذلك لاتهامهم بمحاولة اقتحام ميدان التحرير.

جدير بالذكر أن النيابة وجهت للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية والتجمهر ومقاومة السلطات والبلطجة والتعدى على المتظاهرين بالميدان، وخرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب وتكدير السلم والأمن العام.

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