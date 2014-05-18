مفتشو وكالة الطاقة النووية يتوجهون لطهران

صرح المتحدث باسم وكالة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمال فندي أن وفدا من مفتشي وكالة الطاقة النووية الدولية سيزور ايران غدا الاثنين .

> وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية ان كمال فندي أوضح أن الوفد سيناقش ما أسماه “المسائل العالقة” بشأن برنامج إيران النووي.

> وأشار إلى أن الوفد سيضم كبير مفتشي الوكالة الدولية تيرو فارجورانتا وعدد من المفتشين الآخرين وسيناقش كافة الجوانب التي لازالت تبدو “غامضة” بشأن البرنامج النووي الإيراني.

> وتأتي هذه الزيارة بعد أن خاضت إيران جولة رابعة من المفاوضات والمباحثات حول برنامجها النووي في العاصمة النمساوية فيينا مع 6 دول غربية دون إحراز تقدم يذكر في هذا الملف.

> وكانت الأطراف السبع اتفقت في شهر نوفمبر الماضي على خطة من 7 خطوات لتحقيق مزيد من الشفافية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

> ووفقا للاتفاق فإن آخر الخطوات السبع انتهت في الخامس عشر من شهر مايو الجاري والذي شهد سماح طهران لمفتشي الوكالة الدولية بتفقد منشأتها النووية.