صرح المتحدث باسم وكالة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمال فندي أن وفدا من مفتشي وكالة الطاقة النووية الدولية سيزور ايران غدا الاثنين .
> وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية ان كمال فندي أوضح أن الوفد سيناقش ما أسماه “المسائل العالقة” بشأن برنامج إيران النووي.
> وأشار إلى أن الوفد سيضم كبير مفتشي الوكالة الدولية تيرو فارجورانتا وعدد من المفتشين الآخرين وسيناقش كافة الجوانب التي لازالت تبدو “غامضة” بشأن البرنامج النووي الإيراني.
> وتأتي هذه الزيارة بعد أن خاضت إيران جولة رابعة من المفاوضات والمباحثات حول برنامجها النووي في العاصمة النمساوية فيينا مع 6 دول غربية دون إحراز تقدم يذكر في هذا الملف.
> وكانت الأطراف السبع اتفقت في شهر نوفمبر الماضي على خطة من 7 خطوات لتحقيق مزيد من الشفافية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
> ووفقا للاتفاق فإن آخر الخطوات السبع انتهت في الخامس عشر من شهر مايو الجاري والذي شهد سماح طهران لمفتشي الوكالة الدولية بتفقد منشأتها النووية.
مفتشو وكالة الطاقة النووية يتوجهون لطهران
صرح المتحدث باسم وكالة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمال فندي أن وفدا من مفتشي وكالة الطاقة النووية الدولية سيزور ايران غدا الاثنين .