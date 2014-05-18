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قرية الحجاج بالسويس تستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

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قرية الحجاج بالسويس تستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام قرية الحجاج بالسويس تستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

قرية الحجاج

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس بجولة لقرية الحجاج لمتابعة أعمال التطوير والصيانة للمباني ودورات المياه والفندق وافتتاح عدداً من المكاتب التي تقدم خدمة للحجاج بيت الله الحرام منها مكتب الجوازات وإصدار التصاريح ونقطة الإسعاف وأخري للإطفاء وثالثة للشرطة ومكتب للأمن .

وقرر المحافظ منح جميع العاملين بقرية الحجاج مكافأة مالية لجهودهم المبذولة لتطوير القرية استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد عودة ميناء بورتوفيق مرة أخري للملاحة والذي يبدأ أولي رحلاته السويس ضبا السويس يوم 4 يونيو 2014 .

رافق المحافظ في الجولة اللواء غريب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة مشروع الشاليهات وعبداللطيف محمد مدير قرية الحجاج وعدداً من المشرفين والعاملين بالقرية .

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