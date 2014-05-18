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طواريء بالمديريات الخدمية بالسويس استعدادًا لانتخابات الرئاسة

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طواريء بالمديريات الخدمية بالسويس استعدادًا لانتخابات الرئاسة طواريء بالمديريات الخدمية بالسويس استعدادًا لانتخابات الرئاسة

اللواء العربي السروي محافظ السويس

رفع اللواء العربي السروي محافظ السويس درجة الاستعداد والطوارئ بكافة المديريات الخدمية صباح اليوم استعدادا لانتخابات الرئاسة المقرر لها يومي 26 و 27 مايو الحالي .

وأكد اللواء العربي السروي على مديري التربية والتعليم على استكمال الاستعدادات النهائية لتجهيز المدارس التى سيتم تسليمها للقوات المسلحة والشرطه قبل يوم الأنتخابات من أجل التأمين، بالإضافة رفع إلغاء الأجازات بجميع المصالح يومي النتخابات ورفع درجة الطوارئ بمديرية الصحة وكافة المستشفيات بجميع انحاء المحافظة .

وقرر محافظ السويس عمل غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع باللجان الانتخابية وعمليات التأمين وكافة الأمور الادارية والتنفيذية بالمحافظة خلال يومي الأنتخابات.

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