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مصدر دبلوماسي: تم توفير كافة الإجراءات لبعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات

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مصدر دبلوماسي: تم توفير كافة الإجراءات لبعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات مصدر دبلوماسي: تم توفير كافة الإجراءات لبعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات

الاتحاد الأوروبي

دعا مصدر دبلوماسي – ردا على استفسار حول البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول تغيير طبيعة مهمة بعثة الاتحاد الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية- إلي متابعه المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ماريو دافيد رئيس البعثة الأوروبية غدا الاثنين والذي سيوضح فيه حجم وتفاصيل مهام بعثة الاتحاد الأوروبي ” لمتابعه الانتخابات المصرية”.
> ونوه المصدر، إلى أنه قد تم التعامل بإيجابية وتخطى كافة المشكلات والعقبات الإجرائية في هذا الشأن.

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