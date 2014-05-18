مصدر دبلوماسي: تم توفير كافة الإجراءات لبعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات

دعا مصدر دبلوماسي – ردا على استفسار حول البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول تغيير طبيعة مهمة بعثة الاتحاد الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية- إلي متابعه المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ماريو دافيد رئيس البعثة الأوروبية غدا الاثنين والذي سيوضح فيه حجم وتفاصيل مهام بعثة الاتحاد الأوروبي ” لمتابعه الانتخابات المصرية”.

> ونوه المصدر، إلى أنه قد تم التعامل بإيجابية وتخطى كافة المشكلات والعقبات الإجرائية في هذا الشأن.