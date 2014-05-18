محافظ السويس: خصم 40% للسائقين علي العمليات والأشعة والعناية ومميزات أخري للعلاج

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماعًا بنقابة النقل البري وجمعية السائقين ومجلس إدارة مستشفي عين الحياة .

وفي اللقاء تم التأكيد علي خصم 40% لجميع السائقين المشتركين بنقابة النقل البري وأسرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وذلك للكشف الطبي بمستشفي عين الحياة ، كذلك تقرر خصم 40% علي جميع التعاملات بالمستشفي ماعدا الأدوية واجر الطبيب بشرط الحصول على خطاب النقابة ، وذلك بدلا من 25 % للداخلي و20 % للعمليات و20 % للعناية و 20 % للأشعة والتحاليل، كما تم الاتفاق علي أن يتم استقبال أي سائق في حالة الحوادث والطوارئ في أول 24 ساعة مجانًا.

وتم التأكيد على عمل دراسة للسائقين أصحاب الظروف الاجتماعية الضعيفة وأسرهم لتقديم الخدمة الصحية لهم بمستشفى عين الحياة .

وأكد المحافظ بأن يوجد جهات رقابية للتفتيش والرقابة علي النواحي المالية ومراجعتها بما يعود في النهاية لصالح السائقين .

حضر اللقاء محمد العزيزي مدير عام الصحة والدكتور رضا زغلول مدير الطوارئ بمديرية الصحة وسيدة شرقاوي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وعماد صموئيل رئيس مجلس إدارة مستشفى عين الحياة وأعضاء مجلس إدارة المستشفي ونقابة النقل البري وجمعية رعاية السائقين.