الإيفواري بوني.. صراع جديد بين ليفربول وأرسنال وإيفرتون

أصبح الإيفواري ويلفريد بوني مهاجم سوانزي سيتي هدفاً لأندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

مهاجم سوانزي سيتي قدم مستوى مميز في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي بعد إنتقاله من فيتيسه أرنهايم الهولندي مسجلاً 25 هدفاً مع الفريق الويلزي منها 16 في الدوري ليساهم في إنقاذ سوانزي من الهبوط.

وأعربت أندية أرسنال وليفربول وإيفرتون عن رغبتها في ضم الدولي الإيفواري الذي انتقل لسوانزي مقابل 12 مليون جنيه استرليني.

أرسنال المتوج بالكأس يرغب في ضم مهاجم قوي مع مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو ووجد ضالته في بوني، فيما يسعى ليفربول لأن يكون المهاجم ذو الـ25 عاماً تدعيماً إضافياً لثنائي هجومه لويس سواريز ودانييل ستوريدج خاصة مع إقبال ليفربول على موسم أوروبي مزدحم بعد عودته لدوري الأبطال. من جانبه يرغب إيفرتون في توفير البديل للبلجيكي روميلو لوكاكو بعد نهاية إعارته.

ويتوقع أن يطلب سوانزي سيتي مبلغاً لا يقل عن 20 مليون جنيه استرليني في حالة الموافقة على بيع بوني الذي أعرب من ناحيته عن سعادته بالبقاء في سوانزي، إلا أنه لم يخف رغبته في اللعب لأحد الكبار على حد تعبيره، مؤكداً حلمه باللعب في دوري أبطال أوروبا.

وكان بروسيا دورتموند الألماني قد عبر أيضاً عن رغبته في ضم بوني بعد رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ.