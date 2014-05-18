فينرباهتشه يسعى لضم دييجو من أتليتكو مدريد

(إفي): أعلن نادي فينرباهتشه التركي أنه يتفاوض لضم البرازيلي دييجو ريباس، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني.

وقال النادي التركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بدأت مفاوضات مع دييجو ريباس لمحاولة ضمه" إلى صفوف النادي، وفقا لما أفادت به اليوم صحيفة (آس) عبر موقعها الالكتروني.

وينضم فينرباهتشه بهذا إلى قائمة من الأندية التي تسعى للاستعانة بخدمات ريباس، بينها مواطنه بشكتاش، فضلا عن امكانية عودته إلى ناديه السابق، سانتوس البرازيلي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لم يشارك بالشكل الذي كان يرغب فيه، كما أنه لم يكن أحد أعمدة الفريق طوال الفترة التي قضاها في صفوفه، حيث لعب في الفترة بين 2011-2012 على سبيل الاعارة قبل أن ينضم رسميا إلى النادي مطلع الموسم الجاري بناء على رغبة سيميوني.