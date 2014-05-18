هودجسون: روني؟ عليه أن يكون أل باتشينو أو جاك نيكلسون

شبه مدرب إنجلترا روي هودجسون نجم فريقه واين روني بالممثلين العالميين أل باتشينو وجاك نيكلسون.

ويقود روني تشكيلة هودجسون في بطولة كأس العالم بالبرازيل الشهر المقبل، ووصفه مدرب الأسود الثلاثة بـ"الممثل الذي يجب عليه تقديم أفضل أدواره حتى يحصد جائزة الأوسكار".

وأعتبر هودجسون أنه وفر لنجمه ذو الـ28 عاماً الطاقم المساعد حتى يؤدي دور حياته، وقال "حين تقوم ببطولة فيلمك الأول يشيد بك البعض ولا يعرفك البعض الآخر.. لكن يوماً ما عليك أن تكون أل باتشينو أو جاك نيكلسون. عليك أن تقدم أروع أفلامك الآن خاصة وحولك ممثلين صغار سيعاونوك على تحقيق ذلك"، مشيراً إلى مجموعة المواهب الشابة المنضمة لمنتخب الأسود الثلاثة مثل رحيم ستيرلنج ودانييل ستوريدج وآدم لالانا وروس باركلي.

وطمأن هودجسون مهاجمه بتأكيده على أنه لن يقوم بالعمل كله بمفرده، والآن عليه أن يستفيد من وجود هذه المجموعة الرائعة من حوله، مطالبا روني بنسيان الموسم المخيب الذي قضاه مع مانشستر يونايتد.

ولم يحقق الولد الذهبي طموحات جماهيره منذ أول بطولة كبرى شارك بها في يورو 2004، لكن هودجسون يؤمن بأن روني قادر على تغيير ذلك، وقال "في سن الـ28 روني في قمة نضجه وعطائه. أعتقد أنه سيصنع الفارق هذه المرة".

وتلعب إنجلترا ضمن المجموعة الرابعة في المونديال إلى جانب إيطاليا وأوروجواي وكوستاريكا.