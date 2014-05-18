الخليفي: بايرن وريال مدريد فقط تفوقا على باريس سان جيرمان

(إفي): اعتبر ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد أن فريقه قدم "أفضل موسم في التاريخ" باستثناء الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي.

وقال الخليفي، في مقابلة نشرتها صحيفة (لو باريزيان) اليوم، "اذا كنا تخطينا تشيلسي، كنا لنواجه أتلتيكو مدريد. وأكن احتراما لهذا الفريق، ولكنه ليس أفضل من البي اس جي. ريال مدريد وبايرن ميونخ وحدهما تفوقا علينا".

واعتبر أن فريقه قدم أفضل موسم في التاريخ، فقد حصد ثلاث بطولات، هي الدوري وكأس الدوري الفرنسي وكأس السوبر، واختير من بين صفوفه أفضل مهاجم وأفضل مدافع.

وأكد "لقد قدمنا كرة رائعة، روح الفريق تحسنت. كل شيء كان رائعا باستثناء المباراة الثانية أمام تشيلسي".

واستبعد الخليفي رحيل المهاجم الأوروجوائي إديسون كافاني من الفريق الفرنسي، الا أنه أبدى استيائه من مركزه في الملعب.

وفيما يتعلق بالعقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" على النادي الفرنسي بعد مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، أكد أنها لن تثنيه عن الاستمرار في هذا النهج.

وقال "سنتعاقد مع اللاعبين الذين نرغب في ضمهم. لدينا فريق كبير، وحاجاتنا ليست كبيرة، ولكن سنبحث ما يمكننا تحسينه. لن يوقفنا أحد، سنتعاقد مع من نرغب في ضمه، كيف؟ هذا شأننا".