السادات يطالب الخارجية بكشف سبب تراجع الاتحاد الأوروبي عن مراقبة الانتخابات

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي أنه يتعين على وزارة الخارجية إعلان الاسباب الحقيقية وراء تراجع الاتحاد الأوروبي عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها يومي 26 و27 مايو الحالي ، والاكتفاء بفريق لتقييم الانتخابات فقط، بسبب ما أسماه الجهاز الدبلومسي بالاتحاد الأوربي عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم .

وطالب السادات فى تصريحات صحفية أن يتم الكشف إذا كان هناك أى عقبات أدت إلى هذا التراجع، وما هى الضمانات التى طالبوا بها ولم تتوفر لهم ، ومحاولة تدارك الأمر في وقت سريع ، حتى لا يتم تشويه العملية الانتخابية خارجيًا .

وأكد السادات ان التنظيم الدولي للإخوان سيقوم بإستغلال مثل هذا القرار ، لمواصلة التشكيك فى العملية الانتخابية ، مؤكدًا أنه على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فتح تحقيق فوري لإظهار الحقائق.