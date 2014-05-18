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«عنان» ينفي صلته بجبهة ضباط مصر.. ويؤكد أنها تستهدف المؤسسة العسكرية

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«عنان» ينفي صلته بجبهة ضباط مصر.. ويؤكد أنها تستهدف المؤسسة العسكرية «عنان» ينفي صلته بجبهة ضباط مصر.. ويؤكد أنها تستهدف المؤسسة العسكرية

سامى عنان

نفى الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة اليوم وجود أى صلة له من قريب أو بعيد بما يسمى بجبهة “ضباط ” وما ينسب له من تصريحات على لسانه مصدرها هذه الجبهة .

وأوضح عنان فى بيان أصدرة اليوم بأنه لم ولن يكون جزءًا من مخطط يستهدف النيل من المؤسسة العسكرية.

وأكد الفريق عنان مجددًا اعتزازه غير المحدود بالانتماء إلى المؤسسة العسكرية المصرية، ومودته الخالصة وتقديره لكل قادتها وضباطها وجنودها.

ويهيب المكتب الإعلامي بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الإثارة، للحفاظ على المصالح العليا للوطن، ولمنع إعطاء الفرصة لإذكاء الخلافات والمشاكل، التى من شأنها أن تؤثر على نسيج المجتمع المتكامل، الذى يجب أن يكون يداً واحدة، حتى لا تؤدى إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي فى البلاد”.

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