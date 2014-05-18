“الصحة”: إصابة 5 أشخاص في اشتباكات بين الطلبة بجامعة المنصورة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 5 أشخاص خلال اشتباكات وقعت بين الطلاب داخل جامعة المنصورة.

> وأضاف البيان أن الاشتباكات لم تسفر عن وقوع أي حالات وفاة .. مشيرا إلى نقل 2 من المصابين إلى مستشفى طوارئ المنصورة، فيما تم إسعاف 3 آخرين في موقع الاشتباكات.

> كانت قوات الأمن المركزي بمحافظة الدقهلية قد قامت بالدخول للحرم الجامعي اليوم الأحد بجامعة المنصورة، وذلك بناء على طلب من رئيس الجامعة، إضافة إلى استغاثات من الطلاب والذين أصابتهم حالات الذعر نتيجة قيام مجموعات من طلاب كلية الهندسة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمحاصرة مباني الكلية أثناء قيام الطلاب بأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

> وتمكنت الشرطة من تفريق الطلاب ومطاردتهم بإطلاق عدد من القنابل المسيلة للدموع، وتم القبض على 9 من الطلاب مثيري الشغب، وبينهم طالبتان من مرتكبي أحداث العنف الذين ارتدوا أقنعة لإخفاء وجوههم.

> وأسفرت الأحداث عن تلفيات بمبنى الأمن الإداري واحتراق أجزاء منه بعد إلقاء طلاب الجماعة الإرهابية لزجاجات مولوتوف عليه وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتمكنت من منع امتداد النيران إلى المبنى الذي يقع خلفه والمشتمل على مطبعة الجامعة.