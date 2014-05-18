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المحكمة تستمع للشاهد الثالث في أحداث مسجد «الإستقامة»

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المحكمة تستمع للشاهد الثالث في أحداث مسجد «الإستقامة» المحكمة تستمع للشاهد الثالث في أحداث مسجد «الإستقامة»

محكمة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ،أثناء نظر جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى، وآخرين من المتهمين فى قضية مسجد الاستقامة ، إلى الشاهد الثالث “أحمد حسام” والمجنى علية فى ذات الواقعة ،قائلا:” كنت متواجد وسط الأحداث إذ كنت متوجهة للميدان الجية بصحبة زوج شقيق زوجتى لتناول السحور فى شهر رمضان وعندما وصلنا إلى ميدان الجيزة فوجئنا بإطلاق نار متجهه من ميدان النهضة ورائينا مدرعتين لشرطة فارغة ولايوجد بها أحد وكان بها طلقات من الأمام “،مضيفاً أنه شاهد أشخاص يستقلون سيارة قادمة من ميدان النهضة يطلقون أعيرة بطريقة عشوائية ويرددون شعارات عودة مرسى وأثناء هروبه من مكان إطلاق النيران فوجئت بطلقة فى فخذى الأيسر وأصيب من كان معى. 

والمتهمون فى القضية هم كل من: “محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازى وعزت جودة وأنور شلتوت والحسينى، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسى ياقوت، وباسم عودة (وزير السابق)، ومحمد على طلحة رضوان”.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرين من أعضاء الجماعة والموالين لهم فى مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة فى نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.

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