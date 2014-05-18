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غدا ..سينما الهناجر تبدأ عرض فيلم “لامؤخذاة”

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غدا ..سينما الهناجر تبدأ عرض فيلم “لامؤخذاة” غدا ..سينما الهناجر تبدأ عرض فيلم “لامؤخذاة”

تبدأ قاعة (سينما الهناجر) التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المخرج خالد جلال ، في السادسة والنصف مساء غدا الأثنين 19 مايو ، عرض الفيلم السينمائي ” لامؤاخذة ” تأليف و إخراج “عمرو سلامة” .
> ويحكي الفيلم عن شخصية هاني عبد الله بيتر، وهو طفل تنقلب حياته رأساً على عقب بعد وفاة والده وإكتشاف والدته أنه ترك ديوناً كثيرة، فتضطر لنقل إبنها إلى مدرسة حكومية بعدما كان في مدرسة خاصة، ليواجه الطفل مأزق إختلاف الطبقات بين المدرستين، ويزداد الموقف تعقيداً عندما يُضطر لعدم الكشف عن ديانته المسيحية والإستسلام لفكرة زملائه ومدرسيه الذين لم يلحظوا إسمه كاملاً وظنوا أنه مسلم .
> ويستمر عرض الفيلم أيام (الأثنين ، الثلاثاء والأربعاء) من كل أسبوع حتي نهاية الشهر .

 

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