بالصور..رئيس الوزراء : 730 مليون دولار لتطوير مصانع «كيما» بأسوان

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه هناك مشروع ضخم لتطوير مصانع كيما بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار بالتعاون مع السفارة الإيطالية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المشروع يثبت للجميع حرص الحكومة على الوقوف مع القطاع العام والحفاظ على الاصول الثابتة ولكن بشرط تحقيق مكاسب لان اى خسارة يتحملها الفقير قبل الغنى واضاف اننا فى الفترة الحالية نعتمد على العامل المصرى والذى نطالبه بمضاعفة الجهد من اجل زيادة الانتاج وعبور هذه الفترة.

> جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بعمال مصانع كيما خلال زيارته لاسوان اليوم والتى رافقه خلالها وزراء التنمية المحلية والسياحة والصناعة والاستثمار والتموين والموارد المائية والرى وقال منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والاستثمار ان مشروع تطوير مصانع كيما وتشغيلها بالغاز الطبيعى تاخر لبعض الوقت ولكننا مصممون على تنفيذ المشروع وتذليل اى عقبات تواجهه واضاف ان المشروع سيوفر 2000 فرصة عمل منهم 500عمالة مباشرة و1500 عمالة غير مباشرة .