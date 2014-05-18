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“البلتاجي” يسأل الشاهد الثاني في أحداث مسجد الإستقامة

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“البلتاجي” يسأل الشاهد الثاني في أحداث مسجد الإستقامة “البلتاجي” يسأل الشاهد الثاني في أحداث مسجد الإستقامة

البلتاجى وصفوت حجازى

وجه محمد البلتاجى أسئلة للشاهد الثانى سعيد محمود ضابض بمباحث غرب الجيزة امام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ،أثناء نظر جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى، وآخرين من المتهمين فى قضية مسجد الاستقامة ، عن طبيعة دورة ومحمد بديع وعصام العريان ومصادر تحرياتة عن الواقعة.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرين من أعضاء الجماعة والموالين لهم فى مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة فى نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.

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