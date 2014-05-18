محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين

شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وداتو سري محمد نجيب تون عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا اليوم في قصر المشرف توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية بين دولة الامارات العربية المتحدة وماليزيا.

فقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم في المجال السياحي بين البلدين وقعها من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومن الجانب الماليزي معالي محمد نظري عبدالعزيز وزير السياحة والثقافة.

كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين وقعها من جانب دولة الامارات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجانب الماليزي معالي حاجي ادريس بن جوسوه وزير التربية والتعليم.

وتم التوقيع على اتفاقية بناء مسجد متكامل كبير في بندر ماليزيا ومركزا للتعليم الإسلامي في ماليزيا بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق التنمية الماليزي "ام دي بي 1" وقع الاتفاقية سعادة الدكتور حمدان مسل م المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والسيد محمد حازم عبد الرحمن العضو المنتدب والمدير التنفيذي لصندوق التنمية الماليزي "ام دي بي1".

شهد التوقيع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما شهد التوقيع من الجانب الماليزي حرم رئيس الوزراء الماليزي السيدة روزما منصور ومعالي هشام الدين تون حسين وزير الدفاع ومعالي حسن مالك وزير التجارة الداخلية والجمعيات التعاونية وشؤون المستهلك والدكتور علي حمزة السكرتير الأول للحكومة الماليزية ومعالي الفريق أول ذو الكفل محمد زين قائد قوات الدفاع وسعادة أحمد أنور بن عدنان سفير ماليزيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.