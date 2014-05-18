أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فياريال يخطف سادس الليجا بفوز على سوسيداد السابع

Google+ Print
فياريال يخطف سادس الليجا بفوز على سوسيداد السابع فياريال يخطف سادس الليجا بفوز على سوسيداد السابع

(إفي): فاز فياريال على مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الليجا التي توج بها أتلتيكو مدريد أمس بعد تعادله مع برشلونة بهدف لكل منهما.

حمل هدفا الضيوف توقيع جيوفاني دوس سانتوس (ق26) وايكيشوكوو أوشي (ق69)، فيما سجل هدف الحفاظ على ماء الوجه لأصحاب الأرض كارلوس البيرتو فيلا (ق90).

وبهذه النتيجة، ينهي فياريال سباق الليجا في المركز السادس برصيد 59 نقطة، بفارق الأهداف فقط أمام ريال سوسييداد.

ويلعب الفريقان الموسم المقبل في الدوري الأوروبي إذ يشارك فياريال من الإقصائيات مباشرة فيما يضطر سوسيداد للعب الدور التمهيدي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع