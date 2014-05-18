فياريال يخطف سادس الليجا بفوز على سوسيداد السابع

(إفي): فاز فياريال على مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الليجا التي توج بها أتلتيكو مدريد أمس بعد تعادله مع برشلونة بهدف لكل منهما.

حمل هدفا الضيوف توقيع جيوفاني دوس سانتوس (ق26) وايكيشوكوو أوشي (ق69)، فيما سجل هدف الحفاظ على ماء الوجه لأصحاب الأرض كارلوس البيرتو فيلا (ق90).

وبهذه النتيجة، ينهي فياريال سباق الليجا في المركز السادس برصيد 59 نقطة، بفارق الأهداف فقط أمام ريال سوسييداد.

ويلعب الفريقان الموسم المقبل في الدوري الأوروبي إذ يشارك فياريال من الإقصائيات مباشرة فيما يضطر سوسيداد للعب الدور التمهيدي.