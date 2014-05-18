سيناريو ويمبلي وأتليتكو وكونشيتا.. سر تفاؤل الإنجليز في المونديال

مثل سيناريو فوز أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي السبت فألاً حسناً لمنتخب إنجلترا الذي يستعد لمشاركة في كأس العالم بالبرازيل الشهر المقبل.

أرسنال قلب تأخره بهدفين دون رد ليهزم هال سيتي 3-2 ويحقق لقب الكأس في المباراة التي جرت على ملعب ويمبلي. جيمس شيستر وكيرتيس ديفيز تقدما لهال سيتي قبل أن يسجل أرسنال ثلاثة أهداف عبر سانتياجو كازورلا ولوران كوسيلني وآرون رامسي ليتوج باللقب.

التاريخ يقول أن آخر مرة قلب فيها فريق تأخره بهدفين نظيفين في نهائي كأس انجلترا ليسجل ثلاثة أهداف ويتوج باللقب كانت في عام 1966 وعلى ملعب ويمبلي أيضاً. وقتها تقدم شيفيلد وينزداي على إيفرتون بهدفين سجلهما جيم مكاليوج وديفيد فورد، لكن إيفرتون عاد ليسجل ثلاثة أهداف متتالية عبر مايك تريبيلكوك (هدفين) وديريك تمبل ليحقق اللقب.

عام 1966 نفسه شهد فوز إنجلترا بكأس العالم لأول وآخر مرة في تاريخها.

وتواصل الفأل الحسن يوم السبت بفوز أتليتكو مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه، وهو الذي كان قد حقق لقبه الخامس في عام 1966 أيضاً.. العام نفسه شهد فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يحدث يوم السبت المقبل لتتضاعف نسبة التفاؤل لدى الإنجليز.

جماهير منتخب الأسود الثلاثة تملك سبباً آخر للتفاؤل بهذا العام لكنه سبب بعيد هن كرة القدم، بعد أن فازت المطربة النمساوية كونشيتا وارست بجائزة "يوروفيجن" الأوروبية الشهيرة هذا العام. ولم يفز أي نمساوي بهذه الجائزة منذ فاز بها المغني أودو يورجنز في عام 1966.. أيضاً.