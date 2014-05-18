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بالصور.. مصرع وإصابة 4 فى اشتباكات بين حملة أمنية وخارجين على القانون بأسيوط

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بالصور.. مصرع وإصابة 4 فى اشتباكات بين حملة أمنية وخارجين على القانون بأسيوط بالصور.. مصرع وإصابة 4 فى اشتباكات بين حملة أمنية وخارجين على القانون بأسيوط

سيارة ضبطت في الحملة

تلقى اللواء طارق نصر يفيد وقوع اشتباكات بين أفراد الحملة المكبرة لاستهداف منطقة الملاحة المتاخمة لقرية الشامية بمركز ساحل سليم لضبط بعض الخارجين عن القانون وحائزى الاسلحة النارية مما أدى إلى مصرع طفل واصابة 3 أشخاص وضبط 4 سيارات ربع نقل و2 دراجة بخارية مبلغ بسرقتهم .

وقبيل وصول القوات قامت العناصر الإجرامية المستهدفة باستقلال عدد من المركبات وهربوا بها بالطرق الفرعية تجاه المناطق الجبلية إلا أن القوات طاردتهم واستطاعت اللحاق بهم بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقرية عرب مطير ـ دائرة مركز البدارى وحال محاصرة القوات للمنطقة والمطالع الجبلية… بادرتها العناصر الإجرامية بوابل من الأعيرة النارية وبشكل مكثف وفى كافة الاتجاهات حتى يتمكنوا من الهرب خلال ذلك تصادف مرور السيارة رقم 132 و ع ص ماركة دايهاتسو مما أدى إلى اعتقاد تلك العناصر أن السيارة المشار اليها تابعة للشرطة فقاموا بإطلاق النار عليها .

ونجم عن ذلك مصرع الطفل خالد . ع . أ 10 سنوات واصابة كلا من عبد الرحيم . ع . م 40 سنة فلاح مصاب بالظهر والفخذ و أحمد. م . ع 13 سنة مصاب بالكتف الأيمن و حسن . ح . أ 37 سنة فلاح مصاب بالكتف والذراع الأيسر.

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