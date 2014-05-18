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القوات المسلحة توقع مع مجموعة “أبوغزالة” بروتوكول تعاون لبرنامج الدبلومة الدولية

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القوات المسلحة توقع مع مجموعة “أبوغزالة” بروتوكول تعاون لبرنامج الدبلومة الدولية القوات المسلحة توقع مع مجموعة “أبوغزالة” بروتوكول تعاون لبرنامج الدبلومة الدولية

وقع معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة مع مجموعة “طلال أبوغزالة” وكيل جامعة “كامبريدج” البريطانية بروتوكول تعاون لبرنامج “الدبلومة الدولية” لمهارات تقنية المعلومات المعتمدة من “كامبريدج” ليصبح المعهد الوكيل الوحيد لنشر وتشغيل وتسويق وإدارة الدبلومة فى .
> وأشاد رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور طلال أبوغزالة بالمستوى الراقي لمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة الذي نفخر أن تكون مؤسسة “أبوغزالة” شريكاً له بعد الإطلاع على المستوى التقنى والفني المتميز للمعهد.. وأضاف: أن توقيع هذا البروتوكول يعد من الخطوات الرئيسية للتحول نحو المجتمع المعرفي والتقني الذي تطمح إليه الأمة العربية بأسرها ويعد معهد النظم المعلومات للقوات المسلحة من اقدم المراكز التعليمية المتخصصة في تدريس نظم وتكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية علي مدار اكثر من 30 عاما.
> كما يعد أول معهد تعليمي عسكري فى الشرق الأوسط يطبق منظومة الجودة الشاملة وحصل على شهادات الأيزو 9001 فى جودة العملية التعليمية والأيزو 18001 فى الجودة والسلامة المهنية و OHSAS) 14001) فى سلامة البيئة بالإضافة لتقديم العديد من الدورات لصالح القطاع المدني من المؤسسات الحكومية والقطاعين العام والخاص وكذلك عدد من الجامعات المصرية والدولية.
> حضر مراسم توقيع البروتوكول مساعد وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات اللواء محمد العصار ووزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات المصرية وأعضاء مجموعة طلال أبوغزالة.

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