إشعال النيران فى منزلين بالمحلة بعد تشييع جنازة شاب قتل فى مشاجرة بالأمس

قام أهالى القتيل علاء محمود البشبيشي ” الذى لقى مصرعه في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بقرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة ”، بإشعال النيران بمنزلين، أحدهما ملك جمال موسى “محامى” والمكون من 6 طوابق ومنزل آخر ملك والده على موسى، بواسطة أنابيب البوتاجاز،وذلك انتقامًا منه بعد قيام نجل شقيقه على عادل موسي بقتل المجني عليه، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمنزلين وأتت على محتوياتهما كما أدت إلى اشتعال أسلاك الكهرباء.

وأدى اشتعال أسلاك الكهرباء إلى هروب الأهالى من المنازل بعد أن تقطعت الأسلاك، فى الوقت الذى لم تتدخل فيه قوات الشرطة أو الحماية المدنية.

وناشد أهالى قرية كفر حجازي، مدير أمن الغربية بإرسال قوات عاجلة إلى القرية للسيطرة على الأحداث، خشية حدوث مصادمات قد تصل إلى ماوصلت إليه أحداث الفتنة بين قبيلتى «الدابودية وبنى هلال» بأسوان.