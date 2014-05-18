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تريزيجيه وياسر إبراهيم وكهربا في قائمة المنتخب الأوليمبي

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تريزيجيه وياسر إبراهيم وكهربا في قائمة المنتخب الأوليمبي تريزيجيه وياسر إبراهيم وكهربا في قائمة المنتخب الأوليمبي

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب الأوليمبي قائمته للمعسكر الذي يبدأ يوم 20 مايو الجاري، قبل السفر للمغرب.

وتلقى منتخب مصر دعوة للسفر إلى المغرب لخوض مواجهتين وديتين يوم 2 و5 من يونيو المقبل.

وضمت القائمة خمسة لاعبين من الأهلي، على رأسهم محمود تريزيجيه لاعب وسط الفريق المتألق، بالإضافة إلى لاعبين من الزمالك.

كما ظهر محمود عبد المنعم "كهربا" نجم وسط إنبي العائد من سويسرا بعد فسخ تعاقده مع لوزيرن.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

الأهلي 1- محمد فوزي 2- مسعد عوض 3- كريم بامبو 4- عمر بسام 5- محمود تريزيجيه

الزمالك 1- ياسر ابراهيم 2- مصطفي فتحي

الاسماعيلي 1- محمد شريف 2- محمود حمد 3- محمود متولي

انبي 1- احمد رفعت 2- كهربا

المقاولون العرب 1 حسن رمضان حارس 2 احمد العربي حارس 3- محمد عادل جمعه 4- محمد سالم

بيتروجت 1- عمرو يحيي 2- محمد فتحي 3- طارق أبوالمعاطي

تليفونات بني سويف 1- محمود وحيد 2- عبدالرحمن حسان 3- محمد أشرف

الرجاء 1- حسام غالي 2- إبراهيم حسن

المصري 1- إبراهيم الجرايحي

حرس الحدود 1 مصطفي جمعه

الداخلية 1- أحمد سمير 2- عصام الفيومي 3- يوسف محمد

غزل المحلة 1 – خالد كساب 2- محمد رمضان

وادي دجلة 1- رجب نبيل

الجونة 1- اسلام صلاح الشرقية 1- محمد السيد عبدالرازق

نجوم المستقبل 1- محمد علي عباس 2- نصر رمضان

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