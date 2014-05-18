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دويدار وقمر ينضمان للزمالك خلال ساعات

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دويدار وقمر ينضمان للزمالك خلال ساعات دويدار وقمر ينضمان للزمالك خلال ساعات

بات الثنائي أحمد دويدار وخالد قمر لاعبا فريق اتحاد الشرطة على أبواب الانضمام لفريق الزمالك بداية من الموسم المقبل إذ قد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

وعلم FilGoal.com أن خالد قمر وأحمد دويدار قد وقعا للزمالك وينتظر فقط الاتفاق بين الناديين على تفاصيل التعاقد والمقابل المادي الذي سيحصل عليه اتحاد الشرطة.

ويكثف مرتضى منصور رئيس الزمالك مفاوضاته مع إدارة اتحاد الشرطة أملا في أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة مستغلا علاقته الطيبة بهم.

ويلعب أحمد دويدار في مركز قلب الدفاع وسبق له الانضمام للمنتخب المصري فيما يلعب خالد قمر كمهاجم وسجل هذا الموسم 9 أهداف في مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن اتحاد الشرطة سيواجه الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز من أجل حسم الصعود لكلا منهما إذ يحتل الشرطة الصدارة برصيد 35 نقطة فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة.

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