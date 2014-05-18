التشكيل المتوقع - ميدو يعتمد على طريقة كونتي.. وإسلام عوض

يعتمد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على ثلاثة مدافعين على خط واحد في مواجهة مضيفه فيتا كلوب في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن ميدو ينوي تطبيق طريقة أنطونيو كونتي مع يوفنتوس، بالاعتماد على ثلاثة مدافعين على خط واحد، وهي الطريقة التي صرح مدرب الزمالك أنه يفضلها في المباريات الخارجية.

ويلعب حمادة طلبة بجانب محمود فتح الله وياسر إبراهيم.

المفاجأة، هي عودة إسلام عوض لوسط الملعب.

التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد

خط الدفاع: فتح الله - ياسر إبراهيم - محمد عبد الشافي - عمر جابر - حمادة طلبة

خط الوسط: نور السيد - أحمد توفيق - مؤمن زكريا - إسلام عوض

خط الهجوم: أحمد جعفر