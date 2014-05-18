أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المقاولون يدعو بازل وصلاح والنني للاحتفال بالدوري السويسري

Google+ Print
المقاولون يدعو بازل وصلاح والنني للاحتفال بالدوري السويسري المقاولون يدعو بازل وصلاح والنني للاحتفال بالدوري السويسري

وجه شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب دعوة لبرنارد هاسلر رئيس نادي بازل والثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني للاحتفال بفوز الفريق بلقب الدوري السويسري.

وكان محمد صلاح والنني لاعبا المقاولون السابقين قد شاركوا مع بازل في الفوز ببطولة الدوري السويسري هذا الموسم قبل أن ينتقل الأول لتشيلسي في يناير.

وقال شريف حبيب لـFilGoal.com "وجهنا دعوة لرئيس نادي بازل بالإضافة لمحمد صلاح والنني من أجل تكريمهم والاحتفال بهم بعد الفوز بالدوري السويسري".

وكان بازل قد احتفظ بلقب الدوري السويسري للموسم الثاني على التوالي بمشاركة المصريين صلاح والنني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع