المقاولون يدعو بازل وصلاح والنني للاحتفال بالدوري السويسري

وجه شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب دعوة لبرنارد هاسلر رئيس نادي بازل والثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني للاحتفال بفوز الفريق بلقب الدوري السويسري.

وكان محمد صلاح والنني لاعبا المقاولون السابقين قد شاركوا مع بازل في الفوز ببطولة الدوري السويسري هذا الموسم قبل أن ينتقل الأول لتشيلسي في يناير.

وقال شريف حبيب لـFilGoal.com "وجهنا دعوة لرئيس نادي بازل بالإضافة لمحمد صلاح والنني من أجل تكريمهم والاحتفال بهم بعد الفوز بالدوري السويسري".

وكان بازل قد احتفظ بلقب الدوري السويسري للموسم الثاني على التوالي بمشاركة المصريين صلاح والنني.