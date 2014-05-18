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النجوم يعايدون نانسي عجرم

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النجوم يعايدون نانسي عجرم النجوم يعايدون نانسي عجرم

الإثنين 19-05-2014 13:42

لم يتوقف الحساب الشخصي للفنانة نانسي عجرم على موقع "تويتر" عن تلقي التغريدات بمناسبة عيد ميلادها، حيث تسابق "الفانز" كما نجوم الغناء وبعض المشاهير في الوطن العربي إلى إرسال التّهاني لها كما لابنتها ميلا التي يتزامن عيد ميلادها مع عيد ميلاد والدتها في يوم واحد وهو 16 أيار\مايو، ولقد عمدت نانسي إلى نشر صورة مشتركة لهما على حسابها الخاص على مواقع التّواصل الاجتماعي.

إليسا كانت الأولى بين النّجوم الذين هنأوا نانسي حيث كتبت على حسابها على "تويتر":أتمنى لك عيد ميلاد سعيد"، أما نجم "آراب أيدول" أحمد جمال، فنشر صورة مشتركة لهما وكتب تحتها "عيد ميلاد سعيد يا أحلى نانسي .. يا رب كل سنة في نجاح وتقدم دائم"، أما كارول سماحة فغردت: "أتمنى عيد ميلاد رائع لأحلى نانسي .. حافظي على تألقك"، بينما غرّدت هيفاء وهبي: "إنه يوم مناسب لأقول لك كم أنت متميزة .. عيد ميلاد سعيد يا حبيبة قلبي، بارك الله فيك أنت وعائلتك".

وزميلة نانسي في برنامج "آراب آيدول" الفنانة أحلام عيدتها أيضاً وغرّدت قائلة" مبرووووك ننوس تستاهلي كل خير انتي فنانه مجتهده وراقيه ورائعة"، المخرج جو بو عيد عيّد نانسي، بإرسال الهدايا لها، أما تهنئة الإعلامي نيشان فكانت الغناء لها على حسابه على موقع "تويتر".

 

 

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