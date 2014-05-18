"شكلك مش غريب": انهيار هيفاء وهبي وميس حمدان تكسب الرهان

بدأت الحلقة الخامسة من برنامج "شكلك مش غريب" بتركيز الكاميرا على هيفاء وهبي التّي كانت ترتدي تنورة قصيرة، وهي تتوجه إلى مقعدها لتنضمّ إلى زملائها أعضاء لجنة التّحكيم، وذلك قبل استعراض الفنانين الثمانية لمواهبهم وقبل أنّ يبدع المقدم طوني أبو جودة في تقليد بافاروتي.

هفوات بارزة

الحلقة بدأت بتقليد ديمة قندلفت للفنانة العالمية داليدا، ولكن أثناء عرض لقطات من كواليس تحضير الشّخصية، قال لها المدرب "كيف بدنا نكبر دينيك"( أذنيك). وهذه هي الهفوة الثانية التي يقع فيها البرنامج، أما الهفوة الأولى فكانت عندما وقعت القرعة على تامر عبد المنعم لتقليد نبيل شعيل، ويومها تمّ تقديم نصيحة تلوينه، من خلال دهن بشرته بالشوكولاتة لكي يحصل على بشرة بلون "بلبل الخليج".

في كل الأحوال بدت ديما متحمّسة لتقليد داليدا عندما غنت لها "سالمة يا سلامة". ولكنها بدت بدون إحساس بالرغم من أنها حاولت استنساخ حركاتها وشكلها. ولكن هيفاء وصفتها بـ"الرائعة"، وحكيم استحضر ظُرفه وقال لها:" داليدا عالمية وديما "على مية وعشرين"، أما محمد سامي الذي أشاد بحضورها فعلق قائلاً: "كنت متدلّعة أكثر من داليدا".

إشادة بخالد الشاعر

مع خالد الشّاعر، بدا الّتقدم واضحاً في تقليده للشخصيات منذ الحلقة الماضية، وإعجابه الشديد بالفنان ناظم الغزالي جعله ينسجم في استحضار شخصيته شكلاً وحضوراً ، فوجد حكيم أنّه تفوّق على نفسه، كما أبدت هيفاء إعجابها به وبناظم الغزالي الذي تتناقل الأجيال أغنياته، أما محمد سامي فوجد أنّه "شاطر في كل حاجه" مشيراً إلى أنّه من بين أفضل المقلدين في البرنامج.

تفوق باسمة وعبد المنعم عمايري

مع باسمة وفي كواليس التّحضير لشخصية تينا ترنر، أشار وديع أبي رعد، إلى "عرّة" (إشارة إلى صوتها الأجش) تينا في صوتها أثناء الغناء، مما أوقعه في مطبّ الكلام السّوقي، ولكنّه لم يوقّع باسمة التّي أطلّت صوتاً وشكلاً وبـ "عرّة" تينا ترنر، فأبدى محمد سامي إعجابه بأدائها على المسرح، وقالت لها هيفاء "يا وَحشة". أما حكيم فقال ممازحاً:"استطعمنا بالتين كله ولم نستطعم بتينا".

عبد المنعم عمايري تفوّق في تقليد الدكتور عبد الرب ادريس وبكى عند التحدث عنه، فمدح محمد سامي نعمة الإحساس التّي يتمتع بها، واعتبرت هيفاء أنّه عرف كيف يستحضر نظرة عينيه وإحساسه. وهما ميزتان بارزتان عند عبد الرب ادريس، أمّا حكيم فتحدّث عن براعته في تقليد كل الشّخصيات ووصفه بدكتور التّمثيل في تقليد الشخصيات.

إخفاق وائل منصور

وائل منصور لا يبدي براعة ثابتة في تقليد الشّخصيات، فأحياناً يكون مقلداً أكثر من رائع وأحياناً أخرى يخفق، وهذا ما حصل معه في هذه الحلقة عند تقليد المغنّي التركي تاركان، فوجد محمد سامي أنه ركز على الصوت ولم يهتم بالحركة، أما هيفاء فرأت أنّه يحتاج إلى حيوية أكبر، بينما لقّبه حكيم بـ أدهم الشرقاوي.

ميس أبدعت بتقليد أنغام

ميس حمدان كانت في أفضل أحوالها عند تقليد أنغام فبدت هيفاء مبهورة بها إلى حد كبير، واعتبر محمد سامي أنّها المرة الثانية التّي تنجح فيها بالتقليد بعد نجاحها في تقليد سميرة سعيد، أما حكيم فأكّد أنّ تفوّق ميس في تقليد أنغام جعله يكتشف سبب فرحها عند اختيارها لتقليدها.

فشل جينفير

جينيفر غراوت كانت أكثر من فاشلة في تقليد شيرين عبد الوهاب، فقال لها حكيم إنّها اقتربت بغنائها من صوت شيرين، أما هيفاء فأبدت إعجابها بالتّحدي الكبير الذي يميز شخصيتها، ولكنها قالت "ما خصّها بشيرين لا بالصوت ولا بالأداء". ومثلها قال محمد سامي: "حسّيت مالهاش علاقة بشيرين".

مهارة تامر عبد المنعم

أما تامر عبد المنعم الذي شاركه حكيم الغناء، فكان لافتاً في تقليد محمد فؤاد، وهذه هي المرّة الأولى التّي يبرز فيها مهارة مميزة بتقليد الشّخصيات في البرنامج . هيفاء توجهت بالكلام إلى الفنان محمد فؤاد قائلة له: "اشتقنالك كتير"، لكنّها أشارت إلى أنّه حاضر من خلال تامر عبد المنعم وقالت "يا خسارة خلصت الأغنية بكير". أمّا حكيم فمدح كثيراً تامر كما يفعل دائماً، وقال " فؤاد معانا في البرنامج"، بينما اعتبر محمد سامي أنه أصاب محمد فؤاد شكلاً وصوتاً.

الصدمة

في نهاية البرنامج، غرقت هيفاء وهبي في موجة من البكاء الشديد عندما كان محمد سامي يتحدث عن وفاة الممثل المصري حسين الإمام. فأصيب الجميع بصدمة لاسيما هيفاء التي بدت منهارة وعاجزة عن الكلام حيث لم تتمكن من حبس دموعها وإخفاء وجهها ومسح عينيها من شدة التأثر، وبدا تامر عبد المنعم مذهولاً بالخبر الذي سمعه، كما ارتبك طوني أبو جودة عندما حاول أنّ يختتم الحلقة.

يذكر أنّ الإمام كان يشارك في مسلسل "كلام من ورق" الذي تقوم هيفاء ببطولته ويخرجه محمد سامي. وسيعرض في رمضان المقبل.

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