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مدير أمن القاهرة يزور مصابى الشرطة فى حادث انفجار «مؤتمر السيسى»

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مدير أمن القاهرة يزور مصابى الشرطة فى حادث انفجار «مؤتمر السيسى» مدير أمن القاهرة يزور مصابى الشرطة فى حادث انفجار «مؤتمر السيسى»

اللواءعلي الدمرداش، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة

قام اللواءعلي الدمرداش، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بزيارة لمستشفى الشرطة بمدينة نصر للاطمئنان على حالة المصابين في حادث إنفجار جسم غريب بالمؤتمر الإنتخابي للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح بعزبة النخل.

والمصابون هم النقيب حمدي السعيد عثمان مصاب بشظايا بالساق اليسرى وأمين الشرطة مصطفى السيد عبد الله مصاب بشظايا بالكتف الأيسر ومندوب الشرطة رشدي رضا محمد مصاب بشظايا بالقدم اليسرى.

ورافقه خلال الزيارة اللواء خالد يوسف، نائب مدير الأمن واللواء يحي العراقي، مدير الإدارة العامة لقطاع الشرق.

يذكر أن الإنفجار وقع نتيجة ألقاء مجهول لجسم غريب عبارة عن ماسورة طولها 40 سم وقطرها 4 سم مفلقة من الناحيتين ومملوءة بالبارود وأجسام معدنية أحدثت أنفجار تسبب في إصابة المذكورين بالإضافة لثلاثة مدنيين تم نقلهم لمستشفيات كيلوباترا والمطرية العام.

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