فائق: حركة حقوق الإنسان هى حركة من أجل الوطن كما هى من أجل المواطن

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إقامة المؤتمر الدولى العربى “نحو رؤية لحركة حقوق الإنسان فى العالم العربى” فى مصر يأتى في لحظة تاريخية بالغة الأهمية، حيث تشهد منطقتنا حراكاً شعبياً غير مسبوق، تعلو معه الأصوات للإسراع بخطى الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. ويشكل بالتالي علامة مهمة على الطريق في مرحلة فارقة لتجديد المناقشة بين مؤسسات المجتمع المدني في منطقتنا العربية حول قضايا عملنا الأساسية وسبل النهوض بمسئولياتنا فيها، وبما يلبي الحاجة الماسة للتعاضد والعمل معاً بعقل مقتوح في سبيل رفاه مجتمعاتنا وتقدمها، وتعزيزاً للحقوق والحريات.

وأضاف فائق على أن حركة حقوق الإنسان هى حركة من أجل الوطن كما هى من أجل المواطن ، و إنها حركة من أجل البناء وليست للهدم .

هذا وسوف يفتتح رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان المؤتمر الذى تنظمة المنظمة العربية لحقوق الانسان والاستاذ علاء شلبى أمين عام المنظمة بمشاركة ممثلين عن الدول العربية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان فى الوطن العربى وعدد من الخبراءوالاكاديميين من ذوى الاختصاص فى مجالات حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون، تعقدأعمال و جلسات المؤتمرعلى مدار يومين بفندق رمسيس هيلتون إعتبارا من غداً الأثنين الساعة التاسعة صباحا .