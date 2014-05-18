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محافظ جنوب سيناء:” المواطن صاحب الكلمة في اختيار الرئيس”

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محافظ جنوب سيناء:” المواطن صاحب الكلمة في اختيار الرئيس” محافظ جنوب سيناء:” المواطن صاحب الكلمة في اختيار الرئيس”

اجتماع المحافظ بالمجلس التنفيذي

طالب خالد فودة محافظ جنوب سيناء رؤساء المدن بالقيام بمتابعة مستمرة للمقرات الانتخابية وتوفير كل سبل الراحة للناخب ومظلات تحميهم من شدة الحر بالإضافة لتزويد اللجان بالإضاءة اللازمة و المياه، وحث المواطنين في المدن و الوديان و التجمعات البدوية على النزول في الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمجلس التنفيذي الذى ضم رؤساء المدن ومديري العموم بديوان عام المحافظة.

واكد فودة ضرورة ان يصوت البدو في الانتخابات القادمة لصالح المرشح الذى يختارونه و لا ضغوط على احد لاختيار أي مرشح مؤكداً ان المحافظة تقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين و لا تمييز لاحد على احد و” المواطن المصري هو صاحب الكلمة في اختيار الرئيس “.

وقال انه لا استثناءات لاحد خاصة اننا قادمون لعهد جديد ونطالب الجميع بالعمل و المرور على المخابز و المستشفيات للتأكد ان الخدمة تصل المواطنين.

وفي سياق متصل قال اللواء عادل كساب مدير ادارة الازمات و العمليات والمتحدث الرسمي باسم محافظة جنوب سيناء ان المحافظة انهت استعدادها لانتخابات الرئاسة القادمة المقررة الاسبوع القادم.

وأضاف كساب ان عدد اللجان بالمحافظة 49 لجنة فرعية و قضائية ، موضحاً ان اكبر المدن من حيث اللجان هي الطور .

وأشار كساب ان عدد الوافدين الذين غيروا موطنهم الانتخابي هو 14 الف و24 ناخب بجنوب سيناء.

 

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