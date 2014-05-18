حريق هائل يقضى على 15 رأس ماشية وكميات من الغلال بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مدير امن اسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بناحية قرية باقور ـ دائرة مركز أبو تيج.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية والفحص .. تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو أنور . ع . أ وشهرته أنور عبدالحميد47 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية …وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد ثمة إصابات أو وفيات فى الأرواح .

ونجم عن الحريق احتراق محتويات المنزل بالكامل من أثاثات وأجهزة كهربائية ونفوق 15 رأس ماشية مختلفة الأنواع وكمية من القمح وجاري تقدير قيمة التلفيات بمعرفة المختصين ، بسؤال مالك المنزل رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ولم يتهم أو يشتبه فى أحد جنائياً بالتسبب فى ذلك.