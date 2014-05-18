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حريق هائل يقضى على 15 رأس ماشية وكميات من الغلال بأسيوط

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حريق هائل يقضى على 15 رأس ماشية وكميات من الغلال بأسيوط حريق هائل يقضى على 15 رأس ماشية وكميات من الغلال بأسيوط

أرشيفية

تلقى اللواء طارق نصر مدير امن اسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بناحية قرية باقور ـ دائرة مركز أبو تيج.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية والفحص .. تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو أنور . ع . أ وشهرته أنور عبدالحميد47 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية …وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد ثمة إصابات أو وفيات فى الأرواح .

ونجم عن الحريق احتراق محتويات المنزل بالكامل من أثاثات وأجهزة كهربائية ونفوق 15 رأس ماشية مختلفة الأنواع وكمية من القمح وجاري تقدير قيمة التلفيات بمعرفة المختصين ، بسؤال مالك المنزل رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ولم يتهم أو يشتبه فى أحد جنائياً بالتسبب فى ذلك.

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