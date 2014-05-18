ارتياح فى الأهلى بعد الفوز على نكانا

أبدى فتحى مبروك ارتياحه للفوز الذى حققه الفريق أمس بملعب بتروسبورت على نكانا الزامبى بهدفين نظيفين فى الجولة الأولى لدور الثمانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية وهو الفوز الذى وضع الأهلى على قمة المجموعة قبل السفر يوم 22 مايو الجارى لمواجهة النجم الساحلى بتونس فى الجولة الثانية من المنافسات.

وقال مبروك فى المؤتمر الصحفى إنه كان يتوقع أن يخوض فريقه مباراة أصعب أمام نكانا إلا ان طريقة أداء الفريق المنافس الذى اعتمد على الدفاع الصريح من البداية للنهاية ساعدت على تحقيق فريقه فوز مريح.

وأشار فتحى إلى أن نكانا قدم تكتيكًا مغايرًا لعدد من المباريات التى شاهدها ومن بينهما مواجهته مع الزمالك فى دور الـ 16 لدورى الأبطال , مضيفًا أن الإصابة المبكرة التى تعرض لها عبد الله السعيد أربكت حسابات الجهاز الفنى خاصة أنه يعتبر صانع الألعاب والعقل المفكر للفريق فى الوقت الحالى ونفى أن يكون قد دفع بالسعيد وهو مصاب قائلًا إن اللاعب كان جاهزًا فنيًا وبدنيًا بشكل كامل لخوض المباراة.

وأثنى المدير الفنى على مستوى مهاجمه محمد ناجى جدو الذى بدأ فى استعادة فاعليته وخطورته على المرمى , مشيرًا إلى أن حساسية اللعب ستأتى تدريجيًا بعد منحه جرعات تدريبية خاصة خلال الفترة القادمة.

وأضاف المدير الفنى للأهلى أن التغيير في أسلوب اللعب من الأمور المطلوبة والطبيعية في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أنه من المنطقي أن يلعب كل مباراة بخطته المستقلة التى يعبر بها أن أفكاره الفنية ومنهجه مع الفريق.

من جانبه أكد المدير الفنى لفريق نكانا الزامبى أن أداء فريقه أمام كان جيدًا، مؤكدًا أن الأهلى فريق كبير ويمتلك لاعبين من أصحاب خبرة فى البطولات الأفريقية.

وأوضح مدرب نكانا أن لاعبيه أضاعوا فرصًا للتسجيل فى الشوط الأول، كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة، مؤكدًا أن سبب ذلك كان غياب التركيز ، مشيرًا إلى أنه يتبق له 5 مباريات فى منافسات المجموعة قادرة على تعديل الأوضاع والتأهل بالفريق إلى الدور قبل لنهائى.

هذا وكانت إدارة النادى قد أنهت إجرارات سفر البعثة غلى تونس يوم الخميس المقبل استعدادًا لخوض مباراة الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

وكان البوركينى موسى يدان قد سافر إلى بلاده اليوم للعب مباراة ودية أمام المنتخب السنغالى يوم الأربعاء على أن ينضم فى اليوم التالى إلى بعثة الأهلى فى تونس.