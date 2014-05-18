الزمالك ينفى التفاوض مع اللاعبين فى بيان رسمى له

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا اليوم يعلن خلاله احترامه الكامل لجميع أندية الدوري وأنه لم يتفاوض مع لاعبين من الأندية في الوقت الحالي وكل ما يقال له أساس من الصحة.

ويسعى مسئولو الزمالك لامتصاص غضب إدارة نادي اتحاد الشرطة والتي أعلنت عن إيقاف جميع المفاوضات مع النادي الأبيض بشأن خالد قمر ومعروف يوسف، عقب قيام الزمالك بالتفاوض والحصول على توقيع رضا العزب الظهير الأيمن.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا بشأن الصفقة مؤكدًا أنه يحترم جميع الأندية ولم يضم أي لاعب حتى الآن باستثناء إبراهيم صلاح وأنه في حال رغب في التعاقد مع لاعب سيقوم باستئذان ناديه أولا وضمه عقب الدورة الرباعية.