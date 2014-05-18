«التموين» تضبط أعشاب «المورينجا» بأسواق المحلة

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه قد تم ضبط كميات من أعشاب المورينجا غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة بأسواق طنطا والمحلة الكبرى.

وأضاف يعقوب، في تصريحات، الأحد، أن مديرية تموين الغربية بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، قامتا بحملة على الأسواق لضبط منتجات شاى المورينجا، بعد إخطارها من قِبَل الجهاز بإحالة عدد من القنوات الفضائية والشركات التى تعلن عن أعشاب شاى المورينجا بادعاء قدرته على التخسيس وعلاج السكر على غير الحقيقة للنيابة العامة، وذلك بعد أن أفاد المعهد القومى للتغذية بأن منتج شاى المورينجا غير مسجل، وقد تم رفضه أكثر من مرة، لما له من آثار جانبية على صحة المواطنين .

وأكد أن الحملة أسفرت عن ضبط 55 عبوة من شاى المورينجا بأعداد تتراوح بين 25 و60 باكو بالعبوة الواحدة، بالإضافة إلى ضبط 4880 جم من العشب السائب لنبات المورينجا، وكلها معدة للبيع لجمهور المستهلكين، وداخل كل عبوة نشرة تزعم قدرة الأعشاب على علاج العديد من المشاكل الصحية على غير الحقيقة.

ولفت إلى أنه تم تحرير المحاضر أرقام 8385 ، 8386 ، 8387 ، 8388 ، 8389 لسنة 2014 جنح قسم أول طنطا، بينما تم تحرير المحاضر أرقام 9454 ، 9455 ، 9456 ، 9457 ، 9458 لسنة 2014 جنح قسم أول المحلة الكبرى، والمحضر رقم 9458 لسنة 2014 جنح قسم أول المحلة، وتم تحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة بيانات السلع التى يقبلون على شرائها، قبل إتمام عملية الشراء، ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني للجهاز.