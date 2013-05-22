بادشتوبر قد يغيب 10 أشهر بسبب إصابة خطيرة

قال بايرن ميونخ الألماني إن مدافعه هولجر بادشتوبر قد يغيب عن المباريات لمدة 10 أشهر بسبب إصابة خطيرة تعرض لها في الركبة.

وكان المدافع الدولي قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى الأسبوع الماضي خلال تعافيه من إصابة سابقة في نفس الركبة.

وتعني تلك الإصابة البالغة أن المدافع الدولي البالغ من العمر 24 عاما قد يغيب عن كأس العالم 2014 في البرازيل.

وأضاف النادي البافاري في بيان "خضع بادشتوبر لجراحة يوم الاثنين ويتوقع أن يغيب لمدة قد تصل إلى 10 أشهر".

ولكن أكد بايرن أن مسيرة اللاعب الكروية ليست في خطر.