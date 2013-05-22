أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بادشتوبر قد يغيب 10 أشهر بسبب إصابة خطيرة

Google+ Print
بادشتوبر قد يغيب 10 أشهر بسبب إصابة خطيرة بادشتوبر قد يغيب 10 أشهر بسبب إصابة خطيرة

قال بايرن ميونخ الألماني إن مدافعه هولجر بادشتوبر قد يغيب عن المباريات لمدة 10 أشهر بسبب إصابة خطيرة تعرض لها في الركبة.

وكان المدافع الدولي قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى الأسبوع الماضي خلال تعافيه من إصابة سابقة في نفس الركبة.

وتعني تلك الإصابة البالغة أن المدافع الدولي البالغ من العمر 24 عاما قد يغيب عن كأس العالم 2014 في البرازيل.

وأضاف النادي البافاري في بيان "خضع بادشتوبر لجراحة يوم الاثنين ويتوقع أن يغيب لمدة قد تصل إلى 10 أشهر".

ولكن أكد بايرن أن مسيرة اللاعب الكروية ليست في خطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع