الأهلى يواجه طلائع الجيش على لقب دورى الطائرة اليوم

يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم فى نهائى دورى كرة الطائرة بحضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والمسشتار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية وعلى السرجانى رئيس اتحاد الكرة الطائرة.

> وسيتم على هامش المباراة النهائية لدورى الطائرة تكريم أحمد الجمال المدير الفنى للمنتخبات الوطنية للعبة وهشام بداري صاحب البطولات والإنجازات الكبيرة .