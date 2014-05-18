12 الف سائح من روسيا وأوربا يصلون الغردقة على متن ​​71 رحلة طيران منتظم وشارتر

استقبل مطار الغردقة ، اليوم الأحد ، نحو 71 رحلة طيران دولية منتظمة وشارتر على متنها نحو 12 الف سائح من جنسيات مختلفة من مطارات روسيا واوربا وذلك لقضاء اجازاتهم في الفنادق والقري السياحية بالغردقة وسفاجاومرسي علم بالاضافة الي 10 رحلات داخلية .

وأكدت مصادر بمطار الغردقة الدولى،ان القادمين من الجنسيات الروسية والألمانية والتشيكية والاوكرانية والانجليزية والهولندية وتم تقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات وصول السائحين وان الروس في الصدارة ويمثلون نحو نصف القادمين .

وأضافت المصادر ان هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين المطار من جانب قوات الشرطة والجيش ويتم منع اي سيارات او اتوبيسات من الوقوف او الانتظار الا داخل منطقة الانتظار المخصصة لاتوبيسات السائحين .