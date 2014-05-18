أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمركز شباب السلام ببورسعيد

Google+ Print
وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمركز شباب السلام ببورسعيد وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمركز شباب السلام ببورسعيد

 

المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة

قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتفقد أعمال التطوير الجارية بمركز شباب السلام بمحافظة بورسعيد اليوم، والتى تتضمن إنشاء ملعبين لكرة القدم بالمركز أحدهما قانونى والأخر خماسي منجلين صناعيًا ومزودين بأعمدة الإنارة.

واستمع عبد العزيز لمطالب أعضاء المركز والتي تلخصت فى تطوير مدرجات الملاعب المزودة بغرف خلع الملابس داخل المركز لتتاح للأعضاء فرصة مشاهدة المباريات التى تجرى على ملاعب المركز.

وأعلن وزير الشباب والرياضة أن تكلفة إنشاء الملعبين بالمركز تبلغ 3 ملايين جنيه، وإنه من المقرر الانتهاء منهما وافتتاحهما بعد شهر ونصف من الآن وتحديدا عقب شهر رمضان الكريم.

وكشف عبد العزيز عن دعمه لفريق المصارعة بمركز شباب السلام بمبلغ 25 ألف جنيه لاحتياجات فريق المصارعة.

وأعرب عبد العزيز عن امتنانه لمن سبقوه فى البدء فى المشروعات الإنشائية الشبابية والرياضية ببورسعيد لخدمة أبنائها وإتاحة الممارسة الرياضية لهم، وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والدينية والرياضية لهم.

كان المهندس خالد عبد العزيز قد بدأ جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية ببورسعيد صباح اليوم بزيارة مركز شباب الزهورـ والمجمع الأوليمبي، ونادى الجمارك الرياضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا