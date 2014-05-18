وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمركز شباب السلام ببورسعيد

قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتفقد أعمال التطوير الجارية بمركز شباب السلام بمحافظة بورسعيد اليوم، والتى تتضمن إنشاء ملعبين لكرة القدم بالمركز أحدهما قانونى والأخر خماسي منجلين صناعيًا ومزودين بأعمدة الإنارة.

واستمع عبد العزيز لمطالب أعضاء المركز والتي تلخصت فى تطوير مدرجات الملاعب المزودة بغرف خلع الملابس داخل المركز لتتاح للأعضاء فرصة مشاهدة المباريات التى تجرى على ملاعب المركز.

وأعلن وزير الشباب والرياضة أن تكلفة إنشاء الملعبين بالمركز تبلغ 3 ملايين جنيه، وإنه من المقرر الانتهاء منهما وافتتاحهما بعد شهر ونصف من الآن وتحديدا عقب شهر رمضان الكريم.

وكشف عبد العزيز عن دعمه لفريق المصارعة بمركز شباب السلام بمبلغ 25 ألف جنيه لاحتياجات فريق المصارعة.

وأعرب عبد العزيز عن امتنانه لمن سبقوه فى البدء فى المشروعات الإنشائية الشبابية والرياضية ببورسعيد لخدمة أبنائها وإتاحة الممارسة الرياضية لهم، وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والدينية والرياضية لهم.

كان المهندس خالد عبد العزيز قد بدأ جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية ببورسعيد صباح اليوم بزيارة مركز شباب الزهورـ والمجمع الأوليمبي، ونادى الجمارك الرياضي.