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عبد العزيز: إنشاء ملعب لكرة القدم وآخر للهوكي بمجمع القرية الأوليمبية ببورسعيد

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عبد العزيز: إنشاء ملعب لكرة القدم وآخر للهوكي بمجمع القرية الأوليمبية ببورسعيد عبد العزيز: إنشاء ملعب لكرة القدم وآخر للهوكي بمجمع القرية الأوليمبية ببورسعيد

خالد عبد العزيز وزير الشباب

كشف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن قيام الوزارة باستكمال إنشاء مشروع ملعب الهوكى الموجود بالقرية الأوليمبية ببورسعيد، والمتوقف منذ 12 عاما، معلنًا أنه سيتم إنشاء ملعب قانونى لكرة القدم وأخر للهوكى على الأرض المخصصة لملعب الهوكى والتى تستوعب إنشاء الملعبين بهما.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها وزير الشباب والرياضة برفقة اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد اليوم الأحد للقرية الاوليمبية ببورسعيد.

وتفقد الوزير منشآت المجمع من حمام السباحة الأوليمبى والصالة المغطاة ومشروع ملاعب الهوكى، وأكد على قيام الوزارة بإنشاء سور يحيط بتلك المنشآت ويجمعهم فى مكان واحد.

وقال عبد العزيز ” أن المحافظة الباسلة بورسعيد لها واقع جمالى داخل قلب كل مصري، وتتميز بوجود منشآت شبابية ورياضية متميزة بها موزعة بشكل جغرافى جيد على مستوى المحافظة”.

وأوضح أن المحافظة يوجد بها العديد من المشروعات الإنشائية المتوقفة ، لافتًا أن الوزارة ستقوم باستكمال تلك المشروعات لخدمة أبناء بورسعيد.

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