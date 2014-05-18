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لاعبو أتليتكو مدريد يكتفون بحفل عشاء احتفالا بالليجا

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لاعبو أتليتكو مدريد يكتفون بحفل عشاء احتفالا بالليجا لاعبو أتليتكو مدريد يكتفون بحفل عشاء احتفالا بالليجا

(إفي): اكتفى لاعبو أتلتيكو مدريد وجهازه الفني بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني بحفل عشاء في أحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة مدريد بعد فوزه بالليجا على حساب برشلونة الإسباني.

وكان لاعبو "الروخيبلانكوس" يرغبون في الانضمام إلى الجماهير المحتشدة للاحتفال باللقب، الا أن إدارة النادي آثرت إقامة حفل عشاء خاص قبل الاحتفالات المقررة اليوم.

كما آثرت المؤسسات، وفقا لصحيفة (آس) الإسبانية إرجاء تكريم أتلتيكو لما بعد نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر الأسبوع المقبل احتراما لريال مدريد، منافسه في نهائي البطولة القارية الذي سيقام في لشبونة.

ومن المقرر أن تبدأ احتفالات أتلتيكو اليوم باللقب من خلال مسيرة بالحافلة منذ فيسنتي كالديرون، معقل "الروخيبلانكوس"، وحتى ساحة نيبتون، التي يحتشد فيها عشاقه للاحتفال باللقب الذي غاب عن خزانة النادي طوال 18 عاما.

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