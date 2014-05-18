الصحف الإسبانية تثني على سيميوني ولاعبيه بعد الفوز بالليجا

(إفي): أثنت الصحف الإسبانية على الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد وفريقه بعد الفوز بلقب الليجا إثر تعادله مع برشلونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من البطولة.

وعنونت صحيفة (ماركا) الرياضية "أوليه أوليه أوليه، أنتم الأبطال"، وأرفقت صورة يحمل فيها اللاعبون مديرهم الفني ويقذفونه في الهواء، ليلتقطوه مجددا.

وأبرزت الصحيفة بعض لحظات المباراة "البرسا تقدم بهدف دون رد"، و"دييجو كوستا وأردا أصيبا"، و"لكن جودين سجل هدفا من كرة رأسية" حصد بها أتلتيكو لقبا مستحقا، و"التشولو يمنح الروخيبلانكوس لقبهم العاشر في الليجا".

أما صحيفة (آس) فعنونت "يالها من طريقة للفوز"، وأرفقت صورة لاحتفالات أتلتيكو مدريد باللقب في ملعب كامب نو، معقل برشلونة الذي استضاف المباراة.

وأشارت "هدف بطولي لجودين منح لقب الليجا لأتلتيكو بعد إصابة كوستا وأردا"، مبرزة تصريحات سيميوني بعد المباراة، والتي اكد فيها أن لويس أراجونيس مدرب الـ"روخيبلانكوس" الراحل كان "يدافع عن الفريق من السماء".

وكذلك نقلت تصريحات رئيس النادي المدريدي إنريكي سيريزو، والتي أكد فيها "هذا فريق للخلود"، وذلك في تقرير أفردته لانجاز أتلتيكو في 21 صفحة.

ومن جانبها عنونت صحيفة (سبورت) الكتالونية "اكتمل فشل البرسا"، مهنئة أتلتيكو، وأرفقت العنوان بصورة تعكس جانبا من احتفالات "الروخيبلانكوس" باللقب.

وأوضحت "البلاوجرانا عاجز ودون ابداع، أكد نهاية الحقبة بصورة حزينة للغاية"، مشيرة "رحل تاتا"، و"بارتوميو يعلن تغييرات جذرية"، فضلا عن نقل مقتطفات من تصريحات خيراردو "تاتا" مارتينو، والتي اعتذر فيها للجمهور وأعلن رحيله عن تدريب البرسا.

وبدورها قالت صحيفة (إلموندو ديبورتيفو) "تصفيق للبطل"، مبرزة أن أتلتيكو فاز باللقب العاشر له في الدوري الإسباني، و"الروح الرياضية" للكامب نو الذي وجه التحية للاعبي أتلتيكو بعد فوز "مستحق" باللقب، بقيادة سيميوني.