كروزيرو يصعق كورتيبيا ويصعد لوصافة الدوري البرازيلي

(إفي): استطاع فريق كروزيرو أن يتغلب على ضيفه كوريتيبا بثلاثة أهداف مقابل اثنين في الجولة الخامسة من الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما كان قد ودع الأربعاء الماضي بطولة كأس ليبرتادوريس في ربع النهائي على يد سان لورنزو الأرجنتيني.

وسجل ثلاثية حامل اللقب في المباراة التي أقيمت السبت ريكاردو جولارت، الذي أحرز هدفين، وبورجيس، فيما حمل هدفا الضيوف توقيع أليكس ونروبرتو.

ويعد هذا الفوز الثالث الذي يحققه كروزيرو منذ انطلاق البطولة ليرفع رصيده لعشر نقاط يحتل بها وصافة البطولة بفارق الأهداف خلف إنترناسيونال المتصدر، فيما تجمد رصيد كوريتيبا عند ثلاث نقاط في المرتبة الـ17.

وكانت الجولة الخامسة قد انطلقت الخميس بفوز جوياس على بوتافوجو بهدفين نظيفين.

وتستكمل الجولة اليوم الأحد بمباريات إنترناسيونال مع كريسيوما، وفلامنجو مع ساو باولو، وأتلتيكو باراناينسي مع شابيكوينسي، وفيتوريا مع بالميراس، وسبورت مع باهيا.